Верховная Рада на этой неделе заслушает министра здравоохранения Максима Степанова по ситуации с коронавируса. Заслушивание состоится в ходе часа вопросов к правительству в пятницу, 4 декабря. Об этом заявил спикер парламента Дмитрий Разумков в ходе заседания согласительного совета.

"Я услышал по часу вопросов к правительству единую позицию - по министру Максиму Степанову. Я думаю, другие тоже не будут возражать. На час вопросов к правительству приглашаем министра здравоохранения", - отметил глава Рады.

Разумков добавил, что Степанов уже вернулся к исполнению своих обязанностей.

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