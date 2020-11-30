Степанов выступит с отчетом по COVID-19 [ Редактировать ]
Верховная Рада на этой неделе заслушает министра здравоохранения Максима Степанова по ситуации с коронавируса. Заслушивание состоится в ходе часа вопросов к правительству в пятницу, 4 декабря. Об этом заявил спикер парламента Дмитрий Разумков в ходе заседания согласительного совета.
"Я услышал по часу вопросов к правительству единую позицию - по министру Максиму Степанову. Я думаю, другие тоже не будут возражать. На час вопросов к правительству приглашаем министра здравоохранения", - отметил глава Рады.
Разумков добавил, что Степанов уже вернулся к исполнению своих обязанностей.
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