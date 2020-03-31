В городе Северодонецк Луганской области два 8-летних мальчика ради забавы подожгли автомобиль "ВАЗ 21099" и скрылись. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Луганской области.

В полицию поступило сообщение от 72-летнего мужчины о том, что возле одного из домов по ул. Донецкой неизвестные подожгли его автомобиль.

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В результате оперативно-розыскных мероприятий и изучения записи камеры видеонаблюдения полицейские установили личности правонарушителей. Ими оказались два 8-летних мальчика. Вместе с родителями их доставили в отдел полиции.

По факту происшествия начато уголовное производство по ст. 194 УК Украины "Умышленное уничтожение или повреждение имущества", проводятся необходимые следственные действия, по результатам которых следователями под процессуальным руководством прокуратуры будет принято решение в соответствии с действующим законодательством.

Ранее сообщалось, что подросток угнал маршрутку и возил пассажиров по городу.