Вакцина від COVID-19: чим прищеплюватимуть європейців? [ Редактировать ]
Європейський Союз на сьогодні домовився про поставку двох мільярдів доз потенційної вакцини проти коронавірусу.
Брюссель уклав уже п'ятий договір на купівлю препарату проти COVID-19 з німецькою фармацевтичною компанією. Водночас президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн зазначила: сподівається, що вакцини стануть доступними для людей уже до кінця цього року.
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