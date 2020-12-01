В Україні зросла кількість хворих на COVID-19 [ Редактировать ]
12 498 нових випадків Ковіду за минулу добу в Україні. Госпіталізували майже півтори тисячі осіб. 221 пацієнт - помер.
За весь чай пандемії на коронавірус захворіло понад 745 тисяч українців. Найгірші показники інфікування у Києві, на Одещині, Дніпропетровщині та Львівщині.
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