Баста назвал себя украинцем (видео) [ Редактировать ]
Источник: YouTube
Российский репер Василий Вакуленко, известный под сценическим именем "Баста", назвал себя украинцем, но отказался отвечать, "чей Крым". На тему Украины ему пришлось отвечать в интервью Ксении Собчак для ее YouTube-канала.
Напомним, что Басте запретили въезд в Украину в 2017 году, после того, как он посещал оккупированный Россией Крым. При этом музыкант заявил, что не понимает, почему он был внесен в список лиц, угрожающих национальной безопасности Украины.
Баста рассказал о своих украинских корнях и признался, что гастролировал в Крыму, однако не видит в этом ничего плохого.
Когда Ксения поинтересовалась "чей Крым?", Баста отказался отвечать на этот вопрос, чтобы "не подкидывать дров в печь" конфликта между Украиной и Россией.
Я об этом не говорю. Я украинец, моя бабушка из Киева, мой дедушка из Кривого Рога, моя мама украинка. И я бережно отношусь и к Украине, и к России. Я считаю, что необдуманные высказывания, модные или немодные, подкидывают дров в эту печь.
Ранее сообщалось, что Министерство культуры и информационной политики исключило Басту из "черного" списка не въездных в Украину артистов.
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