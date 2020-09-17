Рэпер "Баста" больше не угрожает нацбезопасности Украины [ Редактировать ]
Министерство культуры и информационной политики исключило из "черного" списка не въездных артистов российского рэпера Василия Вакуленко, больше известного как "Баста". Об этом сообщается на сайте ведомства.
В Минкульте сообщили, что "Басту" исключили из "черного" списка по представлению Службы безопасности Украины.
31 августа в Министерство культуры и информационной политики поступило письмо Службы безопасности Украины о снятии запрета въезда на территорию Украины и исключения из Перечня лиц, представляющих угрозу национальной безопасности, гражданина РФ Василия Вакуленко (известного под псевдонимом "Баста").
Приказом Минкульта от 16 сентября Василий Вакуленко был исключен из списка. В ведомстве отмечают, что эта процедура осуществляется автоматически. Согласно действующему законодательству полномочиями решать "включать" или "не включать" в списки не въездных министерство не наделено. Министерство лишь осуществляет обнародование перечня и обновления.
Напомним, что "Басте" запретили въезд в Украину в 2017 году, после того, как он посещал оккупированный Россией Крым.
Ранее сообщалось, что СБУ запретила въезд лидеру "КПРФ" Геннадию Зюганову и продюсеру Масиму Фадееву.
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