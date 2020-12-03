У Нью-Йорку відбулась церемонія запалення вогнів новорічної ялинки [ Редактировать ]
Дух Різдва заполонив Нью-Йорк. Біля Рокфеллер-центру запалили новорічну ялинку. Щорічна, уже 88 церемонія відбулася за участи представників міської влади та зірок сцени, але без глядачів. Концерт транслювали на телебаченні.
Цьогорічна ялинка у Великому Яблуку - 23 метри заввишки, її прикрашають 50 тисяч кольорових вогників. Роздивитися її можна у спеціально відведених місцях, лише п'ять хвилин - попередньо придбавши квиток.
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