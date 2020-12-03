Ялинкові COVID-прикраси: у Чехії іграшки "приміряли" маски [ Редактировать ]
У Чехії коронавірус дістався до новорічних прикрас. Тобто, змінив на них моду. Що пропонують тамтешні виробники ялинкових іграшок - розкаже Вікторія Парфенюк.
Романа Юклова, власниця виробництва іграшок:
Ми завжди виготовляли ялинкових поросят у білому, золотому та рожевому кольорах. Раніше ми оздоблювали їх бантиками та квітами, а цього року вирішили причепити маску на рильце. Сподіваємось, наступного року прикрасимо їх трохи веселіше.
Уперше порося "приміряло" маску на виробництві Романи у вересні. Тоді цю пов'язку розмалювали в горошок. І ці прикраси викликали неочікуваний ажіотаж серед покупців.
Романа Юклова, власниця виробництва іграшок:
Такі іграшки стали справжнім трендом. Наразі ми не виготовляємо нічого іншого, окрім поросят у масках.
У чехів є особлива різдвяна традиція. До появи першої зірки, а це приблизно шоста година вечора, не можна нічого їсти. За легендою, якщо суворо дотримуватися цього звичаю і поводитися добре, то можна побачити золоте порося.
Павло Йоска, PR-менеджер:
Тут, у Чехії, кожен знає: той, хто поститься вдень 24 грудня, ввечері напередодні Різдва побачить золоте порося. Ось чому ми так відреагували на ситуацію з коронавірусом - додали свині маску. Це зараз актуально.
Та недарма обрали саме порося за приклад свідомого самозахисту від вірусу. Золота свиня, за чеським звичаєм, приносить успіх і щастя. Її ледь не прирівнюють до святих тварин. З нетерпінням золотого поросяти чекають діти. Для них це майже як вітання від Діда Мороза або, як кажуть чехи - Єжишека. Саме він у цій країні приносить подарунки у різдвяну ніч.
Отже, яка історія стоїть за цим золотим поросям?
Якщо ви не їсте протягом різдвяного дня, то ввечері зможете побачити порося. Золоте!
Свиня в пошані у чехів і після дня посту. На різдвяному столі не має бути ані шматочка м'яса! Зате фігурками поросят заполонені всі новорічні ярмарки.
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