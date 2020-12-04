Вірменію сколихнула нова хвиля антиурядових протестів [ Редактировать ]
У Вірменії знову спалахнули протести. Кілька сотень людей заблокували центральні вулиці Єревана. Демонстранти вимагали відставки прем'єра Нікола Пашиняна.
Люди обурені тим, що очільник уряду минулого місяця підписав невигідне для Вірменії перемир'я з Азербайджаном. Єреван поступився великими територіями довкола Нагірного Карабаху. Відставку прем'єра через ганебну для країни угоду підтримав президент Вірменії та опозиція - вони закликали до позачергових парламентських виборів.
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