У Вірменії знову спалахнули протести

У Вірменії знову спалахнули протести. Кілька сотень людей заблокували центральні вулиці Єревана. Демонстранти вимагали відставки прем'єра Нікола Пашиняна.

Люди обурені тим, що очільник уряду минулого місяця підписав невигідне для Вірменії перемир'я з Азербайджаном. Єреван поступився великими територіями довкола Нагірного Карабаху. Відставку прем'єра через ганебну для країни угоду підтримав президент Вірменії та опозиція - вони закликали до позачергових парламентських виборів.