СБУ провела обшуки в "Укрспецекспорт" та "Укрспецекспорт" в межах кримінального провадження за ознаками державної зради. Мовляв, посадовці компаній діяли в інтересах однієї з країн Південної Азії - на шкоду обороноздатності й безпеці України.

За попередніми оцінками, збитки державі становили близько 100 мільйонів доларів.

В "Укрспецекспорт", своєю чергою, заявили, що у них незаконно вилучили документи за всі роки існування компанії.