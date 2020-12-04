В "Укрспецекспорт" та "Укроборонпром" провели масштабні обшуки [ Редактировать ]
СБУ провела обшуки в "Укрспецекспорт" та "Укрспецекспорт" в межах кримінального провадження за ознаками державної зради. Мовляв, посадовці компаній діяли в інтересах однієї з країн Південної Азії - на шкоду обороноздатності й безпеці України.
За попередніми оцінками, збитки державі становили близько 100 мільйонів доларів.
В "Укрспецекспорт", своєю чергою, заявили, що у них незаконно вилучили документи за всі роки існування компанії.
по теме
Між охоронцем та гостями там стався конфлікт - словесна перепалка переросла у бійку із застосуванням зброї
Дитина поверталася додому з уроків, коли на "зебрі" поряд зі школою на групу школярів наїхав бус
Володимир Зеленський призначив нового керівника "Укроборонпрому". Гендиректором державного концерну став колишній голова Херсонської облдержадміністрації - Юрій Гусєв
Обыски в государственном концерне связаны с выполнением внешнеэкономических контрактов
З клієнтами наркоторгівці спілкувались онлайн, а гроші отримували на анонімні електронні гаманці