Коронавирус в Украине: больницы переполнены и не готовы принимать людей - депутат [ Редактировать ]
В пятницу, 4 декабря, во время социально-политического ток-шоу на телеканале "Интер" "МИР или ВОЙНА" народный депутат от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Нестор Шуфрич заявил, что в Украине катастрофическая ситуация с больницами, которые переполнены больными с коронавирусом.
"Я не буду уставать обращаться к нашим гражданам. Носите эту маску, она кому-то спасет жизнь... Ковид - это реально опасно, люди от него умирают, больницы реально переполнены, не готовы принимать такое количество больных. К сожалению, время, которое дали люди, пересидев в локдауне весной, не было использовано. Его просто протрынькали, как и деньги, который выделил народ Украины для подготовки к тому, что происходит сегодня", - сказал депутат.
Также Шуфрич добавил: "По поводу локдауна, я сегодня дважды задавал вопросы премьер-министру и министру здравоохранения: объясните, когда будет локдаун? На прошлой неделе мы видели пики заболеваемости ежедневной и Украина даже вышла на третье место по заболеваемости в Европе в отдельные дни. Если на этой неделе меньше больных, то что это означает? Провалили тестирование? Скрывают реальную картину? Или действительно эпидемия прошла пик?"
Депутат исключает, что в этом помог карантин выходного дня.
"Это идиотизм и они сами это признали. Вы действительно верите в эти 2 дня? Вот сегодня было обращение Зеленского, где он говорит, что народ должен сам решить, идти в декабре в локдаун или нет... Я считаю, что нам не избежать локдауна, потому что мои твердые убеждения в том, что власть сегодня врет и о количестве больных. Я не верю, что у нас сегодня было 15 тысяч больных, думаю, было в 2 раза больше. Я вынужден обращать внимание на количество умерших за сентябрь этого года и прошлого, октябрь этого года и прошлого. На 15% увеличилось количество больных. Люди, которые умирают дома, их в статистику не включают", - добавил Шуфрич.
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