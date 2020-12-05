В "Опозиційній платформі - За життя" вимагають притягнути до кримінальної відповідальності винних за напад на народного депутата Тетяну Плачкову. Кажуть: на неї напали представники силових структур на чолі з керівником одеської поліції - їх викликав голова Одеської обласної адміністрації Сергій Гриневецький, коли опозиційні депутати намагалися відстояти чесні вибори та право новообраних колег на реєстрацію.

В "Опозиційній платформі - За життя" вимагають провести об’єктивне розслідування, а на цей час відсторонити Сергія Гриневецького від виконання обов’язків.