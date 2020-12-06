У Віфлеємі засвітили ялинку біля цервки Різдва Христового [ Редактировать ]
У Віфлеємі на площі біля церкви Різдва Христового засвітили вогні різдвяної ялинки. Святковий символ прикрасили тисячі золотистих ліхтариків та велика червона зірка. А в нічному небі вибухнув яскравий феєрверк. Через коронавірусні обмеження на традиційну церемонію прийшло дуже мало людей.
Нині Західний берег Йордану під частковим локдауном. Зазвичай жваві у цей час вулиці міста де, як вважають віряни, народився Ісус Христос, порожні. Однак місцеві жителі сподіваються, що прийдешнє свято зігріє стомлені пандемією серця та принесе таке бажане полегшення в новому році.
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