На передовій не зафіксували жодного порушення режиму тиші [ Редактировать ]
До подій на східному фронті. На передовій вже другу добу зберігається тиша. Напередодні не зафіксували жодного порушення режиму припинення вогню з боку окупантів.
Поза тим, сапери ДСНС розмінували понад 3 гектари прифронтової території. На знищення передали вісімдесят вісім вибухонебезпечних предметів. Ситуація у районі проведення операції об'єднаних сил стабільна та контрольована - зазначили у штабі.
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