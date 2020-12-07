На передовій вже другу добу зберігається тиша

До подій на східному фронті. На передовій вже другу добу зберігається тиша. Напередодні не зафіксували жодного порушення режиму припинення вогню з боку окупантів.

Поза тим, сапери ДСНС розмінували понад 3 гектари прифронтової території. На знищення передали вісімдесят вісім вибухонебезпечних предметів. Ситуація у районі проведення операції об'єднаних сил стабільна та контрольована - зазначили у штабі.