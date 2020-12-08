В метро Гонконгу встановили автомати з тестами на коронавірус [ Редактировать ]
Автомати з тестами на коронавірус з'явилися в метро Гонконгу. Поки що це пілотний проєкт, його запустили на 10-ти станціях.
В автоматах можна безкоштовно отримати тест-набір. Потім треба самостійно зібрати зразок слини, запакувати й здати в державну лабораторію. За сам тест доведеться заплатити 240 гонконгських доларів, це майже 900 гривень.
Після першого дня роботи автомати з тест-наборами в метро залишилися майже порожніми.
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