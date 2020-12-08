Британия начала вакцинацию от COVID-19 [ Редактировать ]
Во вторник, 8 декабря, в Великобритании началась вакцинация от COVID-19. Первыми в стране прививают медиков и людей старше 80 лет.
Ожидается, что на первом этапе около 70 медицинских центров в Британии будут делать прививки вакциной Pfizer/BioNTech людям старше 80 лет и медикам. Эта страна стала первой в мире, которая начала применять вакцину Pfizer. При этом вакцинация не будет обязательной.
"Мы вспомним сегодняшний день, V-Day, как ключевой момент в нашей борьбе с этой ужасной болезнью", - заявил министр здравоохранения Мэтт Хэнкок и добавил, что теперь виден "свет в конце туннеля".
По словам премьера Бориса Джонсона, жителям Британии все равно следует придерживаться Зимнего плана COVID и соблюдать ограничения, установленные для каждого региона.
Читайте также, украинский Минздрав не рекомендует вводить полный локдаун в связи с ситуацией с коронавирусом в стране. Новых заболевших меньше, чем выздоровевших.
Кроме того, Украина получит ускоренный доступ к вакцине от коронавируса. Верховная Рада одобрила за основу и в целом законопроект №4314.
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