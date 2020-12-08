По состоянию на утро вторника, 8 декабря, в Украине зарегистрировано 832 758 случаев коронавирусной болезни. За сутки зафиксировали вирус у 10 811 человек.

За время пандемии от COVID-19 скончались 13 928 человек (+195 за сутки).

В то же время выздоровели 436 564 человек (+12 860 человек).

Читайте также, украинский Минздрав не рекомендует вводить полный локдаун в связи с ситуацией с коронавирусом в стране. Новых заболевших меньше, чем выздоровевших.

Кроме того, Украина получит ускоренный доступ к вакцине от коронавируса. Верховная Рада одобрила за основу и в целом законопроект №4314.

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