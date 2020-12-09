Яким буде посилений карантин та як довго триватиме

Яким буде посилений карантин та як довго триватиме. Терміни і план заходів сьогодні мають узгодити на урядовому засіданні - воно розпочнеться по обіді. Раніше, нагадаю, прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що локдаун планують на початку січня. Обмеження не стосуватимуться міжміського транспорту і метро.

Як зауважили у столичній Держпродспоживслужбі, підземка має гарну вентиляцію та контроль за носінням масок. А в разі введення жорсткого карантину - обмеження насамперед торкнуться маршрутних таксі.

У МОЗі напередодні сказали, що посилений карантин має збігатися з піком захворюваности на грип та ГРВІ аби не перевантажувати медзаклади.