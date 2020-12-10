Туреччина відмовилась від російської вакцини [ Редактировать ]
Туреччина не купуватиме російську вакцину проти коронавірусу. У міністерстві охорони здоров'я країни заявили, що "Спутнік V" не відповідає умовам проведення "належних лабораторних досліджень".
Почати масові щеплення у Туреччині планують уже завтра китайським препаратом. У Москві натомість зазначили, що переговори з Анкарою про постачання вакцини ще не завершені.
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