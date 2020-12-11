В Украине растет смертность от COVID-19 [ Редактировать ]
По состоянию на утро пятницы, 11 декабря, в Украине зарегистрировано 872 228 случаев коронавирусной инфекции. За сутки заразились 13 514 человек. Об этом свидетельствует новая статистика от МОЗ.
За время пандемии выздоровели 480 348 человек (+15 327 за сутки).
А также скончались - 14 755 человек (+285 за сутки).
Читайте также, украинский Минздрав не рекомендует вводить полный локдаун в связи с ситуацией с коронавирусом в стране. Новых заболевших меньше, чем выздоровевших.
Кроме того, Украина получит ускоренный доступ к вакцине от коронавируса. Верховная Рада одобрила за основу и в целом законопроект №4314.
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