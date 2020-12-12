А на Волині повним ходом рубають сосни та ялини. Щоб красуні якомога швидше прикрасили домівки українців та наповнили їх атмосферою свята.

Скільки ж коштує новорічне деревце і яке екологічне ноу-хау пропонують лісівники - дізнаємося від Сніжани Сидорук.

Майже мільйон хвойних дерев спеціально до новорічних свят виростили на Волині. Це близько трьох сотень гектарів ялин і сосен.

Ось така ялинка звичайна виросла за сім років.

Щоб деревце стало новорічною красунею, йому треба рости щонайменше п'ять років, кажуть лісівники. Хвойні дерева у спеціальних розсадниках вирощують з насінин.

Тетяна Неводнічик, керівниця Волинського селекційно-насіннєвого центру:

Ми спеціально створюємо для цього плантації, шкілки, спеціально висаджуємо під електролініями, висаджуємо на ріллі, де в нас є використовуємо такі площі, де вони могли б рости і потім, щоб ми їх могли зрізати. Для цього ж ми заготовляємо насіння, переробляємо, вирощуємо.

В ялинкових розсадниках нині гаряча пора. Майже 150 тисяч волинських новорічних красунь роз'їдуться по всій Україні. У лісників хвойні дерева - найдешевші. Ціни на деревця в лісгоспах проти минулого року виросли, але не істотно.

Ірина Касянчук, помічниця лісничого:

В нас дуже великий вибір. Це ялина звичайна, ялина колюча, ялиця біла ялиця кавказька, ялиця одноколірна, сосна звичайна, сосна кримська. Ціна буде коливатися від 75 гривень за метр ялинки звичайної. Сосни будуть від ста гривень за метр. Так само звичайна і кримська.

А тим, кому зрубаних дерев шкода, пропонують ялини в горщиках. Вони стають дедалі популярнішими в покупців. Хоча й значно дорожчі за зрубані. Ціна на них стартує від чотирьохсот гривень. Але ж такі зелені красуні тішитимуть око багато років! Їх можна висадити у відкритий ґрунт.

Тетяна Неводнічик, керівниця державного підприємства "Волинський лісовий селекційно-насіннєвий центр":

Якщо ялинка стоїть на вулиці і перебула новорічні свята, її можна зразу після свят висадити, не дивлячись, що земля навіть мерзла. Але не треба різко її виносити, тому що вона може, кажуть "проснутися" і дасть нові пагони. Їх треба, щоб вони адаптувалися і тільки тоді ялинку висадити.

Лісівники ж закликають купувати легальні ялинки і не поповнювати гаманці браконьєрів, не рубати дерева самим. Бо тоді новорічний настрій можна зіпсувати чималим штрафом.