У Ватикані засвітили ялинку та відкрили вертеп [ Редактировать ]
Новорічна ялинка засяяла вогниками на площі Святого Петра у Ватикані. Водночас там відкрили і вертеп.
А це знаменує початок різдвяних і новорічних святкувань. Засвітив ялинку Президент Ватикану - кардинал Джузеппе Бертелло. Головне дерево - 28 метрову смереку, привезли зі Словенії. Новорічні атрибути прикрашатимуть площу до завершення різдвяного періоду - 10 січня.
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