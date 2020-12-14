В понедельник, 14 декабря, президент Украины Владимир Зеленский назначил Игоря Лысого руководителем Государственного управления делами. Он займет эту должность 15 декабря 2020 года. Об этом говорится в указе президента.

Поскольку сегодня Лысый находился на должности заместителя руководителя ГУД и исполнял обязанности руководителя этого ведомства, президент сначала уволил его указом №565/2020.

Согласно указу №566/2020, Лысый будет назначен на основе контракта на период действия карантина, установленного для предотвращения распространения коронавируса.

Ранее в Раде назвали главную проблему с КСУ.

Также Венецианская комиссия опубликовала решение по кризису с Конституционным судом. В документе говорится, что борьба с коррупцией является важным элементом государства, но также отмечается роль уважения Конституции.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.