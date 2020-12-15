При пожаре в доме престарелых погибли 11 человек (видео) [ Редактировать ]
Источник: ГУ МЧС по Республике Башкортостан
Пожарные обнаружили тела 11 погибших после пожара в частном доме престарелых в селе Ишбулдино в Башкирии. Об этом сообщил региональное управление МЧС России, передает ТАСС.
Среди погибших семеро мужчин и четыре женщины в возрасте от 57 до 80 лет. Это жители Башкирии и Челябинской области. Четверым постояльцам некоммерческой организации Центр социального обслуживания населения "Дом престарелых" удалось спастись.
Пожар был полностью потушен в 3:00 по киевскому времени. Одноэтажное деревянное здание выгорело полностью. Площадь пожара составила 72 кв. м.
Причины возгорания пока не сообщаются, но по данным источника ТАСС, причиной могло стать неосторожное обращение с огнем. Также у пансионата не было лицензии на постоянное проживание пациентов.
Глава районной администрации Ильдар Нафиков позднее сообщил в Facebook, что в районе введен режим чрезвычайной ситуации.
Ранее сообщалось, что в страшном пожаре под Херсоном погибли две женщины.
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