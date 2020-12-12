В селе Казацкое Бериславского района Херсонской области утром 12 декабря произошел пожар в квартире на втором этаже пятиэтажки. Об этом сообщает областное управление ГСЧС.

Звонок о возгорании в жилом доме на улице Чкалова поступил на "101" в 7:04, на место происшествия выехали две пожарные машины и 8 спасателей. Из охваченного огнем дома были эвакуированы 15 человек.

Локализовать пожар удалось в 08:18, полностью ликвидировать - через один час. В выгоревшей квартиры спасатели обнаружили тела двух погибших женщин: 67-летней хозяйки квартиры и ее 70-летней знакомой.

Тело одной из погибших лежало у выхода, вероятно, женщина из последних сил пыталась выбраться из квартиры, но так и не успела. Вероятно, она погибла от дыма и угарного газа.

По предварительным данным, причиной пожара стала неосторожность при курении. По словам соседей погибшей, накануне в ее квартире что-то шумно праздновали.

Ранее сообщалось, что под Черниговом вор поджег дом, чтобы замаскировать преступление, и погиб в огне.

Напомним, что 12 декабря в Киеве на бульваре Тараса Шевченко жуткий пожар охватил торговый павильон около железнодорожных касс и гостиницы "Экспресс".