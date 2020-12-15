Китай відкриває найбільший у світі радіотелескоп для іноземних науковців. Він розташований у горах провінції Ґуйчжоу. Гігантська космічна антена завбільшки із 30 футбольних полів оточена п'ятикілометровою зоною без мобільного зв'язку та комп'ютерів.

І втричі чутливіша за зруйнований американський аналог. Другий за розмірами радіотелескоп Аресибо у Пуерто-Рико - завалився на початку місяця після урагану. Обидва об'єкти збудували для вивчення радіосигналів, які випромінюють космічні тіла, та для пошуку позаземних цивілізацій.