У Китаї відкривають найбільший радіотелескоп для іноземних науковців [ Редактировать ]
Китай відкриває найбільший у світі радіотелескоп для іноземних науковців. Він розташований у горах провінції Ґуйчжоу. Гігантська космічна антена завбільшки із 30 футбольних полів оточена п'ятикілометровою зоною без мобільного зв'язку та комп'ютерів.
І втричі чутливіша за зруйнований американський аналог. Другий за розмірами радіотелескоп Аресибо у Пуерто-Рико - завалився на початку місяця після урагану. Обидва об'єкти збудували для вивчення радіосигналів, які випромінюють космічні тіла, та для пошуку позаземних цивілізацій.
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