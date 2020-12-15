Падение электроопор на Шулявском мосту: полиция открыла дело [ Редактировать ]
Во вторник, 15 декабря, правоохранители открыли уголовное дело по факту падения электроопор на Шулявском мосту в Киеве. Дело открыли по статье нарушение правил, касающихся безопасного использования промышленной продукции или безопасной эксплуатации зданий и сооружений.
Об этом сообщает пресс-служба Киевской прокуратуры.
В результате инцидента повреждено девять автомобилей. Пострадавших в результате инцидента нет.
Ранее сообщалось, что на Шулявском мосту рухнули три столба. Движение ограничено. На месте происшествия работают представители Дирекции, специалисты КП "Киевпастранс" и аварийная бригада КП "Киевгорсвет".
Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.
по теме
Виталий Кличко заявил, что главная ответственность за падение опор на Шулявском мосту - на генеральном подрядчике
Во вторник, 15 декабря, в Киеве на Шулявском мосту упали три столба линии электроопоры
Одного милиционера во время столкновений ударили по голове, в результате чего он потерял сознание
В субботу, 28 ноября, в Киеве на Кловском спуске произошло смертельное ДТП
Вместо того, чтобы лечиться на стационаре, больному пришлось пройти настоящий "квест" в поисках помощи