Во вторник, 15 декабря, правоохранители открыли уголовное дело по факту падения электроопор на Шулявском мосту в Киеве. Дело открыли по статье нарушение правил, касающихся безопасного использования промышленной продукции или безопасной эксплуатации зданий и сооружений.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской прокуратуры.

В результате инцидента повреждено девять автомобилей. Пострадавших в результате инцидента нет.

Ранее сообщалось, что на Шулявском мосту рухнули три столба. Движение ограничено. На месте происшествия работают представители Дирекции, специалисты КП "Киевпастранс" и аварийная бригада КП "Киевгорсвет".

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