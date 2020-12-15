На Шулявском мосту рухнули три столба, движение ограничено [ Редактировать ]
Во вторник, 15 декабря, в Киеве на Шулявском мосту упали три столба линии электроопоры. В связи с происшествием ограничено движение в направлении станции метро "Дорогожичи".
"Выбирайте другие маршруты передвижения по городу, чтобы избежать неудобств", - говорится в сообщении патрульной полиции Киева.
Как сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации (КГГА), правоохранительные органы установят причины падения трех опор освещения на Шулявском мосту.
На месте происшествия работают представители Дирекции, специалисты КП "Киевпастранс" и аварийная бригада КП "Киевгорсвет".
Ранее украинцев предупредили о травмоопасной чрезвычайной ситуации.
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