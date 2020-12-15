"Виновные должны быть наказаны": Кличко об инциденте на Шулявском мосту [ Редактировать ]
Во вторник, 15 декабря, мэр Киева Виталий Кличко заявил, что главная ответственность за падение опор на Шулявском мосту - на генеральном подрядчике, который отвечает за качество работ. Виновные должны понести уголовную ответственность. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.
"Сейчас эксперты и оперативно-следственная группа на месте устанавливают причины падения опор. И обследуют другие опоры на мосту. Однозначно главная ответственность – на генеральном подрядчике, который отвечает за качество работ", - подчеркнул Кличко.
По словам главы города, заказчик строительства - КП "Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений Киева" обратилось с заявлением в полицию. Также обратился в правоохранительные органы и сам мэр Кличко.
"Я убежден, что правоохранительные органы должны оперативно установить причины инцидента. Виновные должны понести уголовную ответственность", - резюмировал Кличко.
Ранее сообщалось, что на Шулявском мосту рухнули три столба. Движение ограничено.
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