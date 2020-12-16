За спам будут штрафовать / Фото: Pixabay

В среду, 16 декабря, Верховная Рада Украины ввела штраф за массовую рассылку корреспонденции рекламного характера адресатам, не выражавшим желания ее получить.

За принятие соответствующего законопроекта проголосовали 228 депутатов. Также будут штрафоваться те, кто не предоставляет возможность отказаться от рассылки спама.

Так, за рассылку спама г розит штраф в размере от 1,7 тысячи до 3,4 тысяч гривен .

. За непредоставление пользователю возможности отказаться от нежелательной рассылки предусмотрен штраф от 3,4 тысяч до 8,5 тысяч гривен.

За невыполнение законных требований должностных лиц Нацкомиссии, осуществляющей регулирование в сфере связи и информатизации, или за создание препятствий для выполнения возложенных на них обязанностей предусмотрен штраф от 17 тысяч до 51 тысячи гривен.

Также разрешено правоохранителям негласно снимать информацию с каналов телекоммуникаций и получать персональные данные о потребителе без постановления следственного судьи.

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