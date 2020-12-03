Баку сообщил о гибели 2783 военнослужащих в Карабахе, НКР отчиталась о 1746 погибших бойцов Источник: Министерство обороны Азербайджана

В ходе боевых действий в Нагорном Карабахе погибли 2783 военнослужащих Азербайджана. Еще 1245 военных находятся в больницах. Об этом сообщило Министерство обороны Азербайджана.

Личности 103 погибших устанавливаются по тесту ДНК. Более 100 военнослужащих считаются пропавшими без вести, их поиски продолжаются.

Ранее официальный Баку сообщал, что жертвами Второй карабахской войны, которая длилась с 27 сентября до 9 ноября, стали 94 мирных жителей. Еще 414 были ранены.

Кроме того, повреждены 120 многоквартирных и 3410 частных домов, а также 512 "других гражданских объектов".

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Министерство здравоохранения Армении сообщило об опознании 2718 тел военнослужащих, погибших в Карабахе. По данным Минобороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики, в ходе боев погибли 1746 военнослужащих армии обороны НКР.

Напомним, 27 сентября в Нагорном Карабахе на границе Азербайджана и Армении начались активные боевые столкновения с применением тяжелой артиллерии и авиации. Вооруженные силы Азербайджана перешли в наступление вдоль всей линии фронта.

Баку заявлял о намерении положить конец "армянской оккупации" и вернуть земли, которые считает своими. В Азербайджане и Армении ввели военное положение и объявили мобилизацию.

Боевые действия складывались не в пользу Армении, Ереван был вынужден капитулировать. Соглашение о прекращении войны 9 ноября подписали президент России Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер Армении Никол Пашинян.

По условиям мирного договора, Армения должна до 1 декабря вернуть Азербайджану территории, захваченные в 1990-е годы, а Россия вводит в Нагорный Карабах своих миротворцев.

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Напомним, что Владимир Путин пригрозил, что Россия может вмешаться в войну в Нагорном Карабахе, если Азербайджан будет угрожать территориальной целостности Армении.