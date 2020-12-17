Фото: Украинцев будут штрафовать за маски "на подбородке" / sib.fm

В четверг, 17 декабря, Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект №3890, который обязывает предприятия следить за тем, чтобы посетители правильно носили маски. "За" проголосовал 241 депутат.

Тех, кто впустит в общественный транспорт, торговые центры и любые другие заведения посетителей, у которых маски надеты на подбородок, - будут наказывать штрафом от 3400 до 5100 грн.

За пропуск, допуск лица в общественные здания, сооружения, общественный транспорт во время действия карантина без средств индивидуальной защиты - штраф от 3 400 до 5 100 грн.

Также расшифровывается, что именно будет считаться нарушением:

допуск лиц без одетых средств индивидуальной защиты без предупреждения о необходимости надеть маску, сделанного любым способом;

отсутствие реагирования на пребывание лица в соответствующих местах;

предоставление услуг гражданам работниками, которые не используют средства индивидуальной защиты.

При этом уточняется, о каком именно реагировании идет речь:

устное замечание о необходимости одеть средство индивидуальной защиты;

прекращение обслуживания;

вызов представителя Национальной полиции с сообщением об административном правонарушении.

Этот закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.

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