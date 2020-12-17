Украинцев будут штрафовать за маски "на подбородке" [ Редактировать ]
В четверг, 17 декабря, Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект №3890, который обязывает предприятия следить за тем, чтобы посетители правильно носили маски. "За" проголосовал 241 депутат.
Тех, кто впустит в общественный транспорт, торговые центры и любые другие заведения посетителей, у которых маски надеты на подбородок, - будут наказывать штрафом от 3400 до 5100 грн.
За пропуск, допуск лица в общественные здания, сооружения, общественный транспорт во время действия карантина без средств индивидуальной защиты - штраф от 3 400 до 5 100 грн.
Также расшифровывается, что именно будет считаться нарушением:
- допуск лиц без одетых средств индивидуальной защиты без предупреждения о необходимости надеть маску, сделанного любым способом;
- отсутствие реагирования на пребывание лица в соответствующих местах;
- предоставление услуг гражданам работниками, которые не используют средства индивидуальной защиты.
При этом уточняется, о каком именно реагировании идет речь:
- устное замечание о необходимости одеть средство индивидуальной защиты;
- прекращение обслуживания;
- вызов представителя Национальной полиции с сообщением об административном правонарушении.
Этот закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.
Ранее мы писали, что украинцев хотят наказывать за пластиковые пакеты.
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