Благодійники у різдвяних костюмах роздавали іграшки, одяг та бутерброди

Санти-надзвичайники привітали медиків у Колумбії. Навідалися до однієї з лікарень у місті Медельїн - просто на пожежній машині. Біля шпиталю розгорнули плакат з написом "Дякуємо," аби вшанувати медиків, які працюватимуть навіть на свята.

А в сусідній Венесуелі Санта-Клаус завітав до дітлахів з бідних районів Каракаса. Благодійники у різдвяних костюмах роздавали іграшки, одяг, а найбільше привезли бутербродів.

Уся країна потерпає від економічної кризи, яку загострила пандемія. Близько 90 відсотків населення живуть за межею бідності.