Санта-Клаус приніс подарунки бідним венесуельським дітям [ Редактировать ]
Санти-надзвичайники привітали медиків у Колумбії. Навідалися до однієї з лікарень у місті Медельїн - просто на пожежній машині. Біля шпиталю розгорнули плакат з написом "Дякуємо," аби вшанувати медиків, які працюватимуть навіть на свята.
А в сусідній Венесуелі Санта-Клаус завітав до дітлахів з бідних районів Каракаса. Благодійники у різдвяних костюмах роздавали іграшки, одяг, а найбільше привезли бутербродів.
Уся країна потерпає від економічної кризи, яку загострила пандемія. Близько 90 відсотків населення живуть за межею бідності.
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Навідалися до однієї з лікарень у місті Медельїн - просто на пожежній машині. Біля шпиталю розгорнули плакат з написом "Дякуємо," аби вшанувати медиків, які працюватимуть навіть на свята
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