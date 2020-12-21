Рождество - один из самых великих праздников в году. В этот день заканчивается строгий пост, а особенное значение приобретает рождественский ужин, на который собирается вся семья.

В этот день существует ряд запретов и суеверий, которых следует придерживаться. Некоторые появились совсем недавно, а другие пришли из глубины веков. Podrobnosti.ua расскажут вам о них.

Что нельзя делать

В рождественскую ночь желательно не спать, а посетить праздничную службу в храме.

В само Рождество, как и в день перед ним, нельзя заниматься уборкой. Праздник следует встречать в чистоте, однако подготовить дом нужно заранее.

Нельзя в этот день выносить сор из избы - и буквально, и фигурально. В первом случае вместе с мусором можно и удачу вынести за порог. Во втором - ругань и сплетни в столь светлый праздник считались не просто дурной приметой, а грехом.

Нельзя забывать об умерших родственниках. Поэтому в рождественский день нужно уважить души покойных - для этого на окна ставят зажженные свечи.

За праздничный стол не следует садиться в черной и темной одежде, лучше всего подойдут наряды белого цвета.

Что нужно сделать

В этот день во многих домах до сих пор стоит праздничная елка. На Рождество ее макушку принято украшать звездой, символизирующей Вифлеемскую.

На Рождество можно и нужно дарить подарки. Зачастую это небольшие, сделанные своими руками сувениры.

Рождество - день, который нужно разделить с друзьями и близкими. На праздник принято навещать родных и самим принимать гостей.

В этот день принято зажигать свечи - символ тепла и богатства.

На праздничный стол подавался пирог, в который заранее прятали монетку - кому кусок с монеткой достанется, того ждет финансовое благополучие.

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