С 1 января 2021 года в Украине изменится тарифная сетка мобильных операторов. Так стоимость большинства пакетов значительно увеличится. В частности, изменение тарифов коснется пользователей компании "Киевстар" и "Vodafone".

Как изменятся тарифы "Киевстар"

Тариф "Безлим" с 1 января вырастет почти в два раза - с 95 гривен в месяц до 175 гривен.

Тарифы для контрактных абонентов, которые пользуются услугами три года и более также изменятся. Оператор уже начал рассылку сообщений о том, что нужно сменить тарифный план до 31 декабря. Иначе – оператор переведет их автоматически на другой тарифный план.

Самый дешевый тарифный план Smart вырастет до 150 гривен в месяц.

Как изменятся тарифы Vodafone

С 28 декабря самый простой тариф Vodafone 4G Smart XS подорожает с 35 гривен до 45 гривен.

Также поднимутся тарифы и в других пакетах. Vodafone Smart S – до 85 гривен (5 ГБ и 200 минут), Vodafone 4G Smart M – до 130 гривен (9 ГБ и 300 минут).

Ранее мы писали, что проезд во всех маршрутных такси Киева сделают одинаковым - по 8 гривен. Нововведение вступило в силу с 12 декабря 2020 года.

Кроме того, в Украине рухнули цены на проезд в поездах "Укрзализныци". Самым дешевым будет билет во вторник, самый дорогой - в пятницу.

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