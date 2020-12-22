Мобильная связь в Украине подорожает почти в два раза [ Редактировать ]
С 1 января 2021 года в Украине изменится тарифная сетка мобильных операторов. Так стоимость большинства пакетов значительно увеличится. В частности, изменение тарифов коснется пользователей компании "Киевстар" и "Vodafone".
Как изменятся тарифы "Киевстар"
Тариф "Безлим" с 1 января вырастет почти в два раза - с 95 гривен в месяц до 175 гривен.
Тарифы для контрактных абонентов, которые пользуются услугами три года и более также изменятся. Оператор уже начал рассылку сообщений о том, что нужно сменить тарифный план до 31 декабря. Иначе – оператор переведет их автоматически на другой тарифный план.
Самый дешевый тарифный план Smart вырастет до 150 гривен в месяц.
Как изменятся тарифы Vodafone
С 28 декабря самый простой тариф Vodafone 4G Smart XS подорожает с 35 гривен до 45 гривен.
Также поднимутся тарифы и в других пакетах. Vodafone Smart S – до 85 гривен (5 ГБ и 200 минут), Vodafone 4G Smart M – до 130 гривен (9 ГБ и 300 минут).
Ранее мы писали, что проезд во всех маршрутных такси Киева сделают одинаковым - по 8 гривен. Нововведение вступило в силу с 12 декабря 2020 года.
Кроме того, в Украине рухнули цены на проезд в поездах "Укрзализныци". Самым дешевым будет билет во вторник, самый дорогой - в пятницу.
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