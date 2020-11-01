В Украине рухнули цены на проезд в поездах "Укрзализныци" [ Редактировать ]
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"Укрзализныця" с 1 ноября 2020 года на 15% уменьшила стоимость билетов в вагоны 1 класса в поездах Интерсити+. Об этом сообщает пресс-служба компании.
Стоимость проезда будет меняться не только в зависимости от даты, но и дня недели, в который пассажир совершает путешествие. Самым дешевым будет билет во вторник, самый дорогой - в пятницу.
После 15-процентной скидки, стоимость проезда в вагонах 1 класса Интерсити+ станет конкурентной с авиатранспортом.
Отмечается, что самая большая скидка будет действовать при покупке проездных документов за 30 суток до поездки. Включилась программа лояльности.
Ранее мы писали, что "Укрзализныця" закрыла продажу билетов в "красной зоне". На этих станциях будет производиться только высадка пассажиров.
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