"Укрзализныця" с 1 ноября 2020 года на 15% уменьшила стоимость билетов в вагоны 1 класса в поездах Интерсити+. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Стоимость проезда будет меняться не только в зависимости от даты, но и дня недели, в который пассажир совершает путешествие. Самым дешевым будет билет во вторник, самый дорогой - в пятницу.

После 15-процентной скидки, стоимость проезда в вагонах 1 класса Интерсити+ станет конкурентной с авиатранспортом.

Отмечается, что самая большая скидка будет действовать при покупке проездных документов за 30 суток до поездки. Включилась программа лояльности.

Ранее мы писали, что "Укрзализныця" закрыла продажу билетов в "красной зоне". На этих станциях будет производиться только высадка пассажиров.