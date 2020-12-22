"За спиной 18 операций": девушка зарабатывает на лечение и просит помочь неравнодушных [ Редактировать ]
Девушка по имени Валерия, за спиной у которой уже 18 операций, обратилась с просьбой о помощи.
"Здравствуй, мой дорогой лучик света! Кто я? Девочка Ле, у которой за спиной 18-ть операций.
Моя жизнь кардинально изменилась семь лет назад. Хорди (она же "хордома", опухоль основания ската черепа) внесла существенные коррективы, которые полностью изменили "картину мира", - пишет девушка на своей странице в Instagram.
Сегодня я здесь. Жива. Самостоятельно хожу. Дышу. В моей голове и шее, красуется титановая пластина, которая позволяет позвонкам держаться.
У девушки уже четыре месяца отсутствует иннервация глотания. Это значит, что она не может глотать. Всю пищу и жидкость девушка получает через гастростому.
Мне предстоит сделать еще несколько операций: на мягком небе и ушках. Сейчас необходимо восстановиться после крайней операции, ибо организм "истощен". Он не выдержит еще одного хирургического вмешательства, а уж тем более нескольких.
Только на питание Валерии уходит 5 000 гривен в неделю. Для семьи провести лечение - не просто. Без помощи неравнодушных им не обойтись.
Однако девушка не просто просит помочь ей деньгами, она пытается заработать на свое лечение. Каким образом? Она рисует. А работы можно приобрести на страничках в Instagram:
- how.i.did.it.le - портал любви, света, вдохновения, полезной информации и мотивации!
- lemandrolko - терапия для души, здесь хранятся мои рассказы и иллюстрации (+ в шапке профиля ссылка на мою книгу, которая доступна всем и каждому).
Помочь девушке можно по реквизитам:
- 4149 6293 9956 6868 Мандролько Валерия
- 5168 7427 2360 9628 Мандролько Валерия
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