Отмена локдауна: Степанов сделал заявление [ Редактировать ]
Во вторник, 22 декабря, министр здравоохранения Максим Степанов прокомментировал возможность отмены локдауна, который запланирован в Украине с 8 по 25 января. По словам Степанова, карантин в Украине будет, даже несмотря на то, что ситуацию с коронавирусом удалось стабилизировать.
Нет, мы даже теоретически не рассматриваем этот вариант. Мы видим стабилизацию ситуации по COVID-19. Многие говорят, что это из-за того, что мы мало делаем тестов… У нас на утро понедельника в лабораториях, которые делают бесплатные тестирования, на остатках - ноль. В связи с этим мы приняли решение о расширении количества людей, которых мы будем тестировать.
При этом Степанов отметил, что жесткий общенациональный карантин в Украине решили ввести в январе из-за того, что в этот период обычно происходит вспышка гриппа.
Степанов добавил, что грипп, как и коронавирус, может вызвать воспаление легких. Это может привести к дополнительной нагрузке на медицинскую систему Украины.
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