В Украине за прошедшие сутки подтвердили 12 047 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом свидетельствует новая статистика о больных COVID-19.

За минувшие сутки выздоровели 12 939 пациента.

Общее число заболевших с начала эпидемии достигает 931 751 человек. При этом, выздоровели - 548 356 человек, а умерли - 15 996 (252 - за минувшие сутки).

За сутки заболели 594 ребенка и 535 медработников.



Сделано 41 733 ПЦР-теста и 23 828 ИФА-теста.

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Кроме того, Германия в срочном порядке начнет коронавирусную вакцинацию. Самый поздний срок начала проведения общенациональной вакцинации попадет на начало 2021 года.

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