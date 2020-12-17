Коронавирус в Украине: число зараженных снова растет [ Редактировать ]
В Украине за прошедшие сутки подтвердили 12 047 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом свидетельствует новая статистика о больных COVID-19.
За минувшие сутки выздоровели 12 939 пациента.
Общее число заболевших с начала эпидемии достигает 931 751 человек. При этом, выздоровели - 548 356 человек, а умерли - 15 996 (252 - за минувшие сутки).
За сутки заболели 594 ребенка и 535 медработников.
Сделано 41 733 ПЦР-теста и 23 828 ИФА-теста.
Читайте также, Пентагон привлекут к транспортировке вакцин против коронавируса на территории США. Пакуют вакцину в специальные коробки-холодильники и пересыпают сухим льдом.
Кроме того, Германия в срочном порядке начнет коронавирусную вакцинацию. Самый поздний срок начала проведения общенациональной вакцинации попадет на начало 2021 года.
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