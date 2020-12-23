Городская власть Николаева погрязла в коррупции. Сумма хищений только на одном коммунальном предприятии города - "Николаевводоканале" составила 240 млн гривен.

Об этом на брифинге 23 декабря заявил глава фракции "Оппозиционной платформы - За жизнь" в горсовете Николаева Артем Ильюк.

"В Николаеве произошел вопиющий случай, беспрецедентный за всю историю города – хищения на "Николаевводоканале" составили 240 млн гривен. За эти деньги можно построить несколько больниц и детских садов, отремонтировать все крыши в Николаеве. Это огромная сумма при той колоссальной нехватке средств, о которой нам заявляют чиновники. Мы требуем немедленного разбирательства по всем этим вопросам", – заявил на Артем Ильюк.

Оппозиционеры также настаивают на проведении аудита всех коммунальных предприятий города.

"В кратчайшие сроки должен быть проведен полный аудит. Мы понимаем, что обращаться к мэру и проводить служебные проверки – бессмысленно, это члены его команды, люди, которым он подписывал контракты. Мы требуем отчета на завтрашней сессии от директора "Николаевводоканала", если, конечно, он не задержан", – сказал Артем Ильюк.

Фракция "Оппозиционной платформы - За жизнь" в Николаевском горсовете подготовила обращения в правоохранительные органы, территориальное управление ГБР, УСБУ Украины в Николаевской области, а также к главе Николаевской ОГА с требованием провести проверку всех коммунальных предприятий Николаева.