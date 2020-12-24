Реже всего индикатор неисправности загорался у автомобилей Mitsubishi Источник: открытые источники

Рейтинг автомобилей с самыми надежными двигателями составили эксперты американской компании CarMD.

Специалисты проанализировали данные более 15,5 млн автомобилей, которые были выпущены с 1996 по 2020 год.

Сравнивались статистические отчеты относительно частоты срабатывания индикатора, свидетельствующего о возможной неисправности двигателя и необходимости его проверки.

Согласно результатам исследования, реже всего этот индикатор загорался у автомобилей японской марки Mitsubishi. На второй строчке в рейтинге расположились машины немецкого Mercedes-Benz. Тройку лидеров замкнули автомобили компании Volkswagen.

В первую "пятерку" вошли машины американских компаний Buick и Ford. Также эксперты отметили надежность марок Mazda, BMW, GMC, Subaru и Cadillac.

Среди моделей лидером надежности стала Toyota Tacoma 2018 года выпуска. В "тройку" лидером попали Honda CR-V 2015 модельного года и Toyota Camry 2018 года.

Примечательно, что в первую пятерку вошли машины этих же двух японских марок.

Надежность автомобиля может меняться из года в год, особенно при существенной смене модели. По этой причине в рейтинге автомобили ранжируются по годам, маркам и моделям. Четыре Toyota, три Honda, одна Hyundai, одна Ford и один Nissan составляют список из 10 автомобилей с наименьшей частотой ремонта, связанного с контрольным индикатором двигателя.

Десятка самых надежных моделей автомобилей выглядит так:

Эксперты также проанализировали стоимость ремонта моторов автомобилей разных марок в США. Как оказалось, дешевле всего отремонтировать двигатели японской Kia - в среднем $322.

На втором месте находится Chrysler ($322), поднявшись с четвертого места. Mazda ($339) опустилась со второго на третье место. Hyundai опустился с третьего на четвертое место со средней стоимостью $352.

Замыкает пятерку лидеров Dodge, который остается на пятом месте. К списку 10 марок автомобилей с самыми низкими средними затратами на ремонт в этом году присоединился Jeep, который в 2019-м не входил в первую десятку.

Среди автомобилей разных марок и моделей дешевле всего отремонтировать двигатель Hyundai Tucson 2018 года.

В ноябре 2020 года аналитики американского журнала Consumer Reports составили свой рейтинг брендов, которые выпускают самые надежные автомобили в мире. Лидером списка оказалась японская компания Mazda, ее самые надежные модели: MX-5 Miata, CX-30, CX-3.

Второе место в рейтинге занимает Toyota, специалисты выделяют модели Prius, Corolla и Prius Prime.

Замкнула тройку японская компания Lexus, ее самыми надежными моделями аналитики называют UX, NX и GX.

Также в первую десятку попали такие производители авто, как Buick, Honda, Hyundai, Ram, Subaru, Porsche и Dodge.

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