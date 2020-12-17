ТОП-10 самых популярных автомобилей в Украине и Киеве [ Редактировать ]
Источник: TodayNews
Киев остается крупнейшим региональным рынком легковых автомобилей. С начала года киевские номера получили 54,8 тыс. легковушек (как новых, та и ввезенных из-за границы б/у). Это 14% от общего количества впервые зарегистрированных в Украине машин. Это этом сообщает ассоциация автопроизводителей "Укравтопром".
Лидерство Киеву обеспечили регистрации новых автомобилей. За 11 месяцев 2020 года почти 45% реализованных в Украине новых легковых авто получили столичную "прописку". С января по ноябрь в стране было зарегистрировано 75,6 тыс. новых "легковушек". Это на 5% меньше, чем в 2019-м.
Что качается автомобильного "секонд-хенда", завезенного из-за рубежа, Киев стал вторым после Львовской области (33,5 тыс.). На киевские номера с начала года перешли 30,3 тыс. иномарок с пробегом или 10% от всех ввезенных и растаможенных за этот период.
ТОП-3 самых популярных новых автомобилей в Киеве:
- TOYOTA RAV-4.
- RENAULT Logan.
- RENAULT Duster.
По данным "Укравтопрома", высокие показатели представители модельного ряда RENAULT достигли в основном за счет корпоративных закупок, которые обеспечили более 80% реализации этих моделей в Киеве.
ТОП-3 самых популярных б/у автомобилей в Киеве:
- VOLKSWAGEN Passat.
- VOLKSWAGEN Jetta.
- HYUNDAI Sonata.
В "Укравтопроме" также подсчитали, какие модели новых автомобилей украинцы чаще всего покупали в 2020 году.
ТОП-10 самых популярных новых автомобилей в Украине:
- TOYOTA RAV-4 - около 5 тыс. штук.
- RENAULT Duster - 4,9 тыс.
- KIA Sportage - 4,5 тыс.
- RENAULT Logan - 3,5 тыс.
- RENAULT Sandero - 2,9 тыс.
- TOYOTA Land Cruiser Prado.
- HYUNDAI Tucson.
- SKODA Octavia.
- FORD Kuga.
- MAZDA CX5.
Напомним, что в Украине изменились правила регистрации автомобилей: что нужно знать.
Ранее сообщалось, что в Украине ввели новые налоги на продажу авто: сколько и кому придется платить.
по теме
Улучшения не только освежили CX-5 и CX-8, но и сделали их конкурентоспособными так, чтобы они оставались актуальными как минимум до 2025 года
Сервис такси продал свое технологическое подразделение компании Aurora Technologies
Выносливая трансмиссия и необузданная мощь силовой установки позволяют элитному Rolls-Royce Phantom EWB (VIII) разгоняться до "сотни" всего за 5,4 секунды, почти как спорткар
Запрещено отчуждение транспортных средств у владельцев, попавших в Государственный реестр должников
Сотрудникам сборочных линий был предложен оплачиваемый отпуск за все 18 дней простоя сборочных линий на период рождественских праздников