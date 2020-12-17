С начала года в Украине зарегистрировали 75,6 тыс. новых "легковушек" Источник: TodayNews

Киев остается крупнейшим региональным рынком легковых автомобилей. С начала года киевские номера получили 54,8 тыс. легковушек (как новых, та и ввезенных из-за границы б/у). Это 14% от общего количества впервые зарегистрированных в Украине машин. Это этом сообщает ассоциация автопроизводителей "Укравтопром".

Лидерство Киеву обеспечили регистрации новых автомобилей. За 11 месяцев 2020 года почти 45% реализованных в Украине новых легковых авто получили столичную "прописку". С января по ноябрь в стране было зарегистрировано 75,6 тыс. новых "легковушек". Это на 5% меньше, чем в 2019-м.

Что качается автомобильного "секонд-хенда", завезенного из-за рубежа, Киев стал вторым после Львовской области (33,5 тыс.). На киевские номера с начала года перешли 30,3 тыс. иномарок с пробегом или 10% от всех ввезенных и растаможенных за этот период.

ТОП-3 самых популярных новых автомобилей в Киеве:

TOYOTA RAV-4. RENAULT Logan. RENAULT Duster.

По данным "Укравтопрома", высокие показатели представители модельного ряда RENAULT достигли в основном за счет корпоративных закупок, которые обеспечили более 80% реализации этих моделей в Киеве.

ТОП-3 самых популярных б/у автомобилей в Киеве:

VOLKSWAGEN Passat. VOLKSWAGEN Jetta. HYUNDAI Sonata.

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В "Укравтопроме" также подсчитали, какие модели новых автомобилей украинцы чаще всего покупали в 2020 году.

ТОП-10 самых популярных новых автомобилей в Украине:

TOYOTA RAV-4 - около 5 тыс. штук. RENAULT Duster - 4,9 тыс. KIA Sportage - 4,5 тыс. RENAULT Logan - 3,5 тыс. RENAULT Sandero - 2,9 тыс. TOYOTA Land Cruiser Prado. HYUNDAI Tucson. SKODA Octavia. FORD Kuga. MAZDA CX5.

Напомним, что в Украине изменились правила регистрации автомобилей: что нужно знать.

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