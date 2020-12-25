У Латинській Америці почали вакцинацію від COVID-19 [ Редактировать ]
Чилі, Мексика і Коста Рика стали першими країнами Латинської Америки, які почали вакцинацію від коронавірусу. Держави закупили по кілька тисяч доз препарату від компанії Пфайзер.
Цю сироватку треба зберагіти за температури мінус 70 градусів за Цельсієм. Перші в черзі на ін'єкцію - медики. Стартувала вакцинація і на Близькому Сході. Щеплення вже роблять у Катарі, Кувейті, Саудівській Аравії - теж вакциною від Пфайзер.
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