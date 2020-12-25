У Нігерії зафіксували новий штам COVID-19 [ Редактировать ]
У Нігерії зафіксували ще одну мутацію коронавірусу, яка відрізняється від попередніх штамів COVID-19. Мутований вірус виявили у зразках, які брали в пацієнтів іще влітку. За словами науковців, новий штам мутував окремо від уже відомих південноафриканського та британського.
Вчені його ще досліджують. Утім, відомо, що нігерійський вірус не має мутації, яка відповідає за стрімке поширення, як у випадку з британським штамом.
по теме
С начала пандемии ученые всего мира ищут ответ на вопрос, как долго сохраняется иммунитет к COVID-19 и насколько велик риск повторного заражения
Женщины по всему миру жалуются на нарушения менструального цикла после перенесенного коронавируса. Анализы показывают значительное снижение репродуктивных гормонов
Мутации вирусов обычно направлены на то, чтобы максимально размножаться, но при этом снижать летальность. Как и любой паразит, вирус не стремится убить своего носителя.
Переболевшие жалуются на когнитивные нарушения, головную боль, покалывание и онемение конечностей, а также нарушения сна
Новая мутация приводит к более частому, по сравнению с первой волной, тяжелому течению COVID-19 среди молодежи без сопутствующих заболеваний