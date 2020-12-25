У Нігерії зафіксували ще одну мутацію коронавірусу, яка відрізняється від попередніх штамів COVID-19. Мутований вірус виявили у зразках, які брали в пацієнтів іще влітку. За словами науковців, новий штам мутував окремо від уже відомих південноафриканського та британського.

Вчені його ще досліджують. Утім, відомо, що нігерійський вірус не має мутації, яка відповідає за стрімке поширення, як у випадку з британським штамом.