Як відродити туризм в умовах епідемії вигадали в Болівії. Уряд стимулюватиме громадян відпустками. Тим, хто подорожуватиме країною - даватимуть додаткові дні відпочинку. Чи спрацює така ініціатива і що цікавого можна побачити в латиноамериканській країні - в наступному сюжеті.

Каміно Лос Юнгас ще називають "дорогою смерті" - адже це найнебезпечніший маршрут у світі. 50 кілометрів гірського шляху між містами Ла-Пас і Коройко. Подекуди на висоті понад 4 тисячі метрів над рівнем моря. Раніше тут траплялось по кілька смертельних аварій на місяць. А зараз це одна з туристичних принад Болівії. Проїхатися велосипедом мальовничим гірським серпантином - популярна розвага на вихідні серед місцевих мешканців.

Хосе Флорес, адміністратор туристичної фірми:

Проводити час із родиною, з моїми братами - це найкращий відпочинок. Ми живемо у різних містах і навіть країнах, тому я весь рік чекав, коли ж ми зберемося разом і рушимо у подорож.

А ще в Болівії є гірськолижні курорти, водоспади, привітні лами й мальовнича Амазонія. І унікальна культура, яка успадкувала традиції інків. Останніми роками туризм в країні давав до п'яти відсотків ВВП. Торік помилуватися тутешніми краєвидами приїхали півтора мільйона мандрівників. З березня країна закрилася, тож саме туристична сфера - потерпає найбільше.

Нестор Уанка Чура, міністр виробничого розвитку Болівії:

До нас зверталися представники готельного бізнесу, транспортної сфери, туристичні гіди. Усі вони опинилися у скрутному становищі. Вочевидь, сферу туризму треба відроджувати. Держава готова допомагати.

Іноземних туристів в уряді вирішили замінити - місцевими. Аби заохотити болівійців до подорожей, їм надаватимуть додаткову відпустку. Це стосується працівників бюджетної сфери. Якщо їдуть у мандрівку Болівією - матимуть право на додатковий тиждень відпочинку.

Чиновники сподіваються, що це принесе готелям, музеям і туристичним бюро додатковий прибуток. От тільки чимало місцевих підприємців налаштовані скептично.

Ельга Сіснерос, власниця готелю:

Зараз люди намагаються заощаджувати, бо ніхто не знає, чого очікувати. Тому не знаю, чи справді побільшає у нас клієнтів, як на те сподіваються в уряді.

Болівія - одна з найбідніших країн Південної Америки. Через пандемію економічна криза в країні загострилася. Тож фахівці з туризму надіються здебільшого все ж таки на іноземців.

Ельга Сіснерос, власниця готелю:

За всіма прогнозами, туристи з-за кордону до нас почнуть приїздити не раніше, аніж наступного літа. Але це лише припущення. Поки немає масової вакцинації, ми не можемо бути певні.

Так само як і Україна, Болівія сподівається отримати безкоштовні вакцини через механізм "Ковакс". Перших партій сироватки чекають на початку наступного року.