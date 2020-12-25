Для завершення війни на Донбасі потрібна політична воля влади - Юрій Бойко [ Редактировать ]
Політична воля - це найперше, що потрібно, аби мирний переговорний процес вийшов з глухого кута. У цьому впевнена опозиція.
Юрій Бойко, народний депутат, співголова партії "Опозиційна платформа - За життя":
Прежде всего, нужно иметь политическую волю для того, чтобы остановить войну и двигаться вперед к мирному процессу. Для этого надо отменить противоречивые решения Парламента, противоречившие Минским соглашениям, которые были подписаны и подтверждены в Нормандском формате уже действующим президентом, убрать экономическую блокаду, принять законопроекты, которые нужны по Минским соглашениям, которые разблокируют процесс переговоров. И выходить на местные выборы, после того как будет проведена подготовительная работа.
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