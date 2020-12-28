Через мутований Ковід дедалі більше країн запроваджують суворіші вимоги для туристів. В українському МЗС обмежувати громадян не планують. Кажуть, ковідна ситуація занадто непередбачувана. Тож авіасполучення - не закриватимуть. Та чи готові самі українці на новорічні свята податися за кордон - розпитував Олександр Васильченко.

COVID-19 відпочинку не завада. Навіть коронавірусний штам-мутант не лякає українських туристів. Бажаючих відпочити в святкові дні чимало, хоча й значно менше, аніж в до коронавірусні часи. Та люди все одно хочуть за кордон, а тим більше, що у січні в Україні - локдаун. У туристичному топі і гірськолижні курорти.

Альона Бальме, експерт із туризму:

Це курорти в наших українських Карпатах, це Туреччина і Болгарія, тільки ця курорти зараз можна покататись на лижах.

Популярні й пляжні варіанти. Щоправда, список країн "морських" країн, які з зими можна втекти в літо дуже звузився.

Альона Бальме, експерт із туризму:

Перші місця займають такі країни як Єгипет, Арабські емірати, Мальдівські острови, Домінікана і острів Занзібар, також є курорти в Мексиці і Коста ріка.

Тож тут головне аби грошей вистачило на далекі мандрівки. Бо кордони не закриватимуть. Аеропорти теж. Навіть попри новий штам COVID-19. Рейси у штатному режимі.

Галина Богданенко, керівник пресслужби міжнародного аеропорту "Київ":

Авіасполучення як працювало, так і працює, рейси здійснюються, але говорити, що багато пасажирів літають, звичайно ні. Як раніше туристи не можуть летіти в більшість країн. На новорічні свята в нас буде здійснюватися кілька рейсів додаткових, це в основному європейські країни, це Польща, Німеччина, Португалія, Словаччина, Угорщина. Декілька додаткових рейсів на новорічні свята.

Та все ж певний ризик для новорічних мандрівників таки Є. У вітчизняному МЗС хоч і кажуть, що не планують ніяк обмежувати авіасполучення, та ковідна ситуація занадто непередбачувана.

Дмитро Кулеба, міністр закордонних справ України:

Ну і будемо сподіватися, що нічого форс-мажорного не станеться в найближчі тижні у світі, я маю на увазі форс-мажорів с пандемією і нам не доведеться переглядати це рішення.

Та більшість українців чи то через страх перед ковідом та можливих форс-мажорів, чи то через не найкращу фінансову ситуацію свята святкуватимуть вдома. Як МОЗ рекомендує: у вузькому колі.

Ковіду не боїмося, відмічати будемо, напевно що вдома разом. Зразу думаємо з батьками відмічати, а потім в кругу друзів.

У затишному сімейному колі вдома, гучною компанією біля міської ялинки або за кордоном. Кожен сам обирає як провести свята. Втім у Всесвітній організації охорони здоров’я вже заявили: британський штам - це початок третьої хвилі коронавірусу.

Європа одразу відреагувала посиленням карантинних обмежень на період свят. А в Україні з повним локдауном вирішили зачекати до восьмого січня. Аби всі відгуляли, а вже потім і похворіти можна.