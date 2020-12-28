Почати вакцинацію проти коронавірусу в Україні планують вже у січні

Почати вакцинацію проти коронавірусу в Україні планують вже у січні. За умови, якщо препарат надійде в заплановані терміни. Графік масової імунізації населення передбачає 5 етапів. На першому - щеплення отримають щонайменше 350 тисяч українців з груп ризику.

Йдеться про медпрацівників, мешканців інтернатів і будинків для літніх людей, персоналу цих закладів, а також військових на Донбасі. Загалом упродовж двох наступних років МОЗ планує вакцинувати половину населення України.

Максим Степанов, міністр охорони здоров'я України: