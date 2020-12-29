В Министерстве социальной политики заявили о том, что увеличение тарифов на коммунальные услуги приведет к увеличению субсидий, поэтому их получатели изменений в цене на тарифы не почувствуют. Об этом сообщает пресс-служба ведомства в Facebook.

При действующей системе предоставления субсидии все 3,1 млн домохозяйств, получающих субсидию, никоим образом не почувствуют повышения тарифов, поскольку это покроется увеличенным размером субсидии.

Также в ведомстве добавили, что те домохозяйства, которые ранее не пользовались субсидиями, но при росте расходов на коммуналку им сложно оплачивать жилищно-коммунальные услуги, могут обратиться за оформлением субсидии.

Сделать это можно дистанционно через веб-сайт или заполнив заявление и декларацию и отправив ее по почте в орган социальной защиты населения.

Как информировали в министерстве, почти 1,8 миллиона семей пользуются льготами при оплате ЖКУ и имеют скидку от 25% до 100% в зависимости от категории льготника.

Напомним, с 2021 года после подачи заявление на оформление субсидии украинцам будут проводить проверку.

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