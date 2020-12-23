Бюджету-2021 грозит пересмотр - Шмыгаль [ Редактировать ]
В среду, 23 декабря, премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что проект государственного бюджета на будущий год могут пересмотреть уже после первого финансового квартала 2021-го.
Об этом он рассказал во время заседания Кабинета министров. Однако, по словам Шмыгаля, пересмотр бюджета произойдет в случае роста доходов государства.
"Если мы будем видеть увеличение выполнения доходов государства, то после первого квартала бюджет может быть и будет пересмотрен", - сказал премьер-министр.
Шмыгаль также добавил, что при пересмотре бюджета будут увеличены расходы на социальные выплаты и, в частности, на увеличение зарплат медикам.
"Сейчас такой рост зарплат запланирован на уровне 30%, или в среднем "плюс" 2,5 тысячи гривен", - заявил премьер.
Напомним, что 15 декабря Верховная Рада Украины приняла закон о государственном бюджете на 2021 год. "Подробности" анализировали главный финансовый документ страны.
по теме
Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Игорь Петрашко сделал заявление
"За" бюджет проголосовали 289 народных депутатов
Страны Евросоюза на саммите разблокировали проект бюджета ЕС на 2021 год
Стало известно, когда в Украине введут жесткий карантин
Должны быть объявлены ужесточенные ограничения